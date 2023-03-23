На Закарпатье в Тисе утонул уклонист: пытался бежать в Румынию

Это уже 15 случаев гибели нарушителя границы в водах Тисы от войны.

В реке Тиса в Закарпатье обнаружили тело 23-летнего жителя Черновицкой области. Молодой человек утонул, когда пытался нелегально пересечь границу в Румынию.

Об этом "Суспільному"сообщила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

Отмечается, что информацию о вероятной гибели человека в реке Тиса украинские пограничники получили от румынских коллег.

"Проверяя ее, около 7:30 утра, пограничный наряд отдела "Солотвино" увидел посреди реки тело, которое зацепилось за неизвестное препятствие и находилось на поверхности воды. Самостоятельно достать утопленника военнослужащим не удалось. На место происшествия вызвали сотрудников ГСЧС, Нацполиции и медиков", – рассказала спикер.

Когда тело уклониста достали из реки, то у него обнаружили обернутые в полиэтилен загранпаспорт и водительское удостоверение.

По словам Федоровой, погибший буковинец стал 15 утопленником, погибшим в водах Тисы при попытке незаконного пересечения границы с начала полномасштабного вторжения России. К слову, уже десять дней в Тисе ищут жителя Николаева, который 14 марта бежал от наряда пограничников и прыгнул в реку.

Напомним, на границе с Венгрией украинские пограничники обнаружили 20-летнего молодого человека, пытавшегося выехать за пределы страны. Уклонист притворялся многодетным отцом. Во время пересечения границы житель Закарпатья предоставил для проверки три свидетельства о рождении детей, один документ принадлежал его товарищу.

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