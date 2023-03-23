Венгрия отказалась арестовывать Путина, если он посетит страну

В правительстве Венгрии заявили, что еще не сформировали свою позицию в отношении ордера на арест российского диктатора.

В Венгрии заявили, что не будут арестовывать российского диктатора Владимира Путина, если посетит страну. В правительстве Орбана заявили, что для этого якобы нет законных оснований.

Об этом заявил глава аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш, передает Reuters.

Венгрия подписала и ратифицировала Римский устав, которым был создан Международный уголовный суд (МКС), выдавший ордер на арест российского диктатора, обвиняемого в военном преступлении – незаконная депортация детей из Украины. В решении суда говорится, что есть все основания полагать, что Путин лично должен нести уголовную ответственность.

На вопрос, будет ли арестованный подозреваемый в военном преступлении Путин, если прибудет в Венгрию, Гуляш ответил, что Римский устав не был встроен в венгерскую правовую систему.

"Мы можем сослаться на венгерский закон и на его основании не можем арестовать президента России", – сказал Гуляш.

Кроме того, он заявил, что правительство Венгрии еще не сформировало свою позицию относительно ордера на арест Путина.

"Эти решения не самые удачные, поскольку они ведут к дальнейшей эскалации, а не к миру, это мое личное субъективное мнение", — добавил Гуляш.

Напомним, ранее сообщалось, что президентство Ассамблеи государств-участников Римского устава рассказало об угрозах в адрес Международного уголовного суда из-за ордера на арест диктатора Владимира Путина.

Кроме того, ранее информировали, что Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест диктатора РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовской-Беловой. Им инкриминируют военное преступление – незаконную массовую депортацию в Россию украинских детей.

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