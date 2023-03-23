Угорщина відмовилась арештовувати Путіна, якщо він відвідає країну

В уряді Угорщини заявили, що ще не сформували власної позиції щодо ордера на арешт російського диктатора.

В Угорщині заявили, що не будуть арештовувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо той відвідає країну. В уряді Орбана заявили, що для цього нібито нема законних підстав.

Про це заявив голова апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш, передає Reuters.

Угорщина підписала та ратифікувала Римський статут, яким було створено Міжнародний кримінальний суд (МКС), що видав ордер на арешт російського диктатора, який звинувачується у воєнному злочині — незаконна депортація дітей з України. У рішенні суду говориться, що є всі підстави вважати, що Путін особисто має нести кримінальну відповідальність.

На питання, чи буде арештований підозрюваний у воєнному злочині Путін, якщо прибуде в Угорщину, Гуляш відповів, що Римський статут не був вбудований в угорську правову систему.

"Ми можемо послатись на угорський закон і на його підставі не можемо заарештувати президента Росії", - сказав Гуляш.

Крім того, він заявив, що уряд Угорщини ще не сформував свою позицію щодо ордера на арешт Путіна.

"Ці рішення не найвдаліші, оскільки вони ведуть до подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб'єктивна думка", - додав Гуляш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президентство Асамблеї держав-учасниць Римського статуту розповіло про погрози на адресу Міжнародного кримінального суду через ордер на арешт диктатора Володимира Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт диктатора РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їм інкримінують воєнний злочин — незаконну масову депортацію до Росії українських дітей.

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