У МКС заявили погрози через ордер на арешт Путіна

Президентство Асамблеї держав-учасниць Римського статуту розповіло про погрози на адресу Міжнародного кримінального суду через ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Також йдеться про заходи, проти його прокурора та суддів, залучених до видачі ордерів на арешт в ситуації з Україною.

Про це інформує Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

Президентство Асамблеї шкодує про ці спроби перешкодити міжнародним зусиллям забезпечити відповідальність за дії, які заборонені загальним міжнародним правом.

Президентство Асамблеї підкреслює, що суд, його обрані посадові особи та його персонал мають сильну підтримку Асамблеї держав-учасниць Римського статуту.

Міжнародний кримінальний суд втілює колективне зобов’язання боротися з безкарністю за найтяжчі міжнародні злочини. Як установа останньої інстанції, Суд доповнює національні юрисдикції. Тому закликають всі держави поважати незалежність судів і прокуратури.

Асамблея держав-учасниць є керівним наглядовим і законодавчим органом МКС. Він складається з представників держав, які ратифікували Римський статут або приєдналися до нього.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їм інкримінують воєнний злочин - незаконну масову депортацію до Росії українських дітей.

Головний прокурор МКС Карім Хан заявив, що Путін постане перед правосуддям у Гаазі, незалежно від позиції Росії, яка не визнає юрисдикцію цього суду. Ордер на арешт Путіна діятиме до кінця його життя - допоки він не постане перед судом.

У відповідь Слідчий комітет Росії відкрив карну справу проти суддів МКС і особисто прокурора Каріма Хана.

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