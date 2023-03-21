Чи зможе Путін уникнути Гааги: експерт пояснив, на що сподівається президент РФ

Президент Росії Володимир Путін сподівається, що його врятує від Міжнародного кримінального суду в Гаазі імунітет глави держави. Путіна сильно лякає, що якась країна може за великі гроші видати його під трибунал.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua політолог Микола Давидюк. За його словами, рішення МКС про ордер на арешт президента РФ - "нормальне, позитивне, і воно буде рухатися".

"Є деякі перестороги, що є об'єктом надії для Путіна - мовляв, президент носить імунітет і ні за що не відповідає. Наші юристи і в Гаазі кажуть - ок, якщо це не стосується військових злочинів. Військові злочини, злочини проти людяності, геноцид - прецедент того, що будь-хто буде відповідати. Це три параметри, за якими світові лідери відповідали. Хіба не так було з нацистською Німеччиною, сербськими лідерами? Слободан Мілошевич помер в тюрмі, очікуючи вироку. Вони кажуть, що не можна оголошувати підозру президентові іншої країни. Можна, такі речі теж були. Вони кажуть - не можна вершити суд заочно. Теж можна - Нюрнберг вівся заочно, балканські кейси", - розповів Давидюк.

За його словами, Путін "навпаки зараз буде переживати, що будь-яка країна його може за гроші здати Україні або будь-якій європейській країні".

"Видати його, як типового злочинця, але за нетипову, надзвичайно велику суму - це якраз дуже сильно лякає Путіна", - додав експерт.

Давидюк також припустив, що Путіна очікує доля страченого іракського диктатора Саддама Хусейна.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їм інкримінують воєнний злочин - незаконну масову депортацію до Росії українських дітей.

Офіс генпрокурора України передав МКС понад 40 томів матеріалів щодо насильницької депортації дітей – більше 1000 сторінок.

Відтепер Путіна можуть заарештувати в будь-якій зі 123 країн, які визнають рішення МКС, і віддати під трибунал.

Головний прокурор МКС Карім Хан заявив, що Путін постане перед правосуддям у Гаазі, незалежно від позиції Росії, яка не визнає юрисдикцію цього суду. Ордер на арешт Путіна діятиме до кінця його життя - допоки він не постане перед судом.

Україна також закликає прокурора Каріма Хана розслідувати розстріл росіянами полоненого українського військового.

У відповідь Слідчий комітет Росії відкрив карну справу проти суддів МКС і особисто прокурора Каріма Хана.

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