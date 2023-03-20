Ордер на арешт Путіна діятиме до кінця його життя – прокурор МКС

Володимир Путін – перший президент держави, яка є постійним членом Радбезу ООН, якому видали ордер на арешт.

Ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львови-Бєлової діятимуть до кінця їх життя, допоки вони не предстануть перед судом.

Про це заявив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, пише BBC.

Карім Хан розповів, що спочатку Міжнародний кримінальний суд планував тримати ордери на арешт у таємниці, але вирішив оприлюднити їх, щоб спробувати зупинити подальші злочини.

"З дітьми не можна поводитися як з військовою здобиччю, їх не можна депортувати", - наголосив прокурор.

"Він залишатиметься передбачуваним злочинцем до тих пір, поки не постане перед судом, або поки його не передадуть до суду і не виправдають. Це здається вкрай малоймовірним, тому він залишиться передбачуваним злочинцем до кінця свого життя", - сказав він.

Орден на арешт президента РФ Володимира Путіна

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за депортацію українських дітей до РФ. Суд також видав ордер на арешт уповноваженої з прав дітей в РФ Марії Львової-Бєлової.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що президент Росії Володимир Путін постане перед правосуддям у Гаазі за злочини, вчинені проти України, незалежно від аргументів Москви.

Дмитро Медведєв пригрозив Міжнародному кримінальному суду в Гаазі ударом гіперзвукової ракети.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі "продовжують працювати", коментуючи рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати ордер на арешт диктатора.

Читайте також: