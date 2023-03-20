Ордер на арешт Путіна: у Китаї прокоментували заяву МКС

На думку Китаю, вирішення "українського конфлікту" має полягати у "діалозі та переговорах".

Китай відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі про видачу ордера на арешт підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину президента РФ Володимира Путіна.

Китай вважає, що МКС має "займати об'єктивну та неупереджену позицію". Водночас підозри у депортації українських дітей не є підставою для притягнення російського диктатора до відповідальності.

Про це пише The Economic Times.

Як інформує видання, за словами Китаю, російський диктатор має "імунітет від юрисдикції відповідно до міжнародного права". Офіційний представник міністерства закордонних справ КНР Ван Венбінь пояснив, що МКС зобов'язаний "уникати політизації та подвійних стандартів".

"Китай закликав Міжнародний кримінальний суд уникати так званих подвійних стандартів і поважати недоторканність глав держав після того, як трибунал видав ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна за звинуваченням у воєнних злочинах", - йдеться у повідомленні.

Ван Венбінь заявив, що суд повинен "займати об'єктивну та неупереджену позицію" та "поважати імунітет глав держав від юрисдикції відповідно до міжнародного права". Ба більше, представник МЗС КНР також закликав суд "уникати політизації та подвійних стандартів" і зазначив, що вирішення "українського конфлікту" має полягати у "діалозі та переговорах".

Зазначимо, що Китай не приєднувався до Римського статуту, що регулює діяльність МКС.

"Обидві сторони будуть практикувати справжній багатосторонній підхід, просувати демократію в міжнародних відносинах, будувати багатополярний світ, покращувати глобальне управління та робити свій внесок у світовий розвиток та прогрес", - заявив представник МЗС КНР.

Додамо, лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Візит триватиме три дні.

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