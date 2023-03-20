Росія в січні стала лідером з постачання газу до Китаю

У січні 2023 року Росія поставила Китаю газу більше, ніж будь-яка інша країна.

Про це пишуть росЗмі.

Як пише видання, за даними митниці КНР, у січні 2023 року Росія поставила Китаю 2,7 млрд кубометрів газу, що дозволило їй зайняти лідируючу позицію на ринку. Для порівняння інші постачальники, Туркменістан та Катар, поставили країні по 2,2 млрд. кубометрів газу.

"Основним постачальником газу в Китай із Росії є «Газпром». У січні цього року компанія відправила майже 2 млрд кубометрів газу Китаю магістраллю «Сила Сибіру», а до 2025 року планує наростити постачання до 38 млрд кубометрів на рік", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обсяг товарообігу між Росією та Китаєм у 2022 році зріс на 29,3%, досягнувши рекордних $190,27 млрд.

Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Візит триватиме три дні.

На тлі візиту Сі Цзіньпіна до Москви секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував про те, яку гру веде китайський лідер.

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