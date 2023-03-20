Боррель закликав країни ЄС підписати угоду про постачання Україні мільйона снарядів

Боррель зазначив, що якщо зараз не підписати угоду, то у майбутньому можуть виникнути проблеми з поставками боєприпасів до України.

У Європейському союзі планують схвалити домовленність щодо постачання Україні одного мільйона снарядів протягом року для захисту від російських агресорів. Якщо ця угода не буде підписана, то це призведе до труднощів.

Таку думку висловив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

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Він повідомив, що взяв участь у відкритті Європейського гуманітарного форуму, на якому обговорюється питання постачання Україні боєприпасів.

"Гуманітарні потреби досягли історичного максимуму, що посилюється агресією Росії в Україні. Нам потрібно розширити базу донорів, забезпечити повагу до міжнародного гуманітарного права і зміцнити потрійний зв’язок — гуманітарна допомога, розвиток і розбудова миру", - написав глава зовнішньополітичного відомства ЄС.

Крім того, Боррель зазначив, що якщо європейські країни сьогодні не підпишуть відповідну угоду, то матимуть проблеми з постачанням боєприпасів для України.

"Разом ми, я сподіваюся, завершимо угоду про надання боєприпасів Україні", - додав Боррель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що декілька країн Європейського Союзу хочуть провести конкретизацію ініціативи щодо закупівлі та передавання Україні снарядів для протистояння російській агресії. До кінця цього року планується передати на потреби ЗСУ один мільйон снарядів.

Крім того, ми раніше військовий експерт, полковник запасу Роман Світан заявляв, що на сьогодні російська промисловість здатна виробляти 5–7 тис. снарядів на добу. Утім, це набагато менше за реальні потреби окупантів.

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