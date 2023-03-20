Россия в январе стала лидером по поставкам газа в Китай

В январе 2023 года Россия поставила Китаю газа больше, чем любая другая страна.

Об этом пишут росЗми.

Как пишет издание, по данным таможни КНР, в январе 2023 года Россия поставила Китаю 2,7 млрд кубометров газа, что позволило ей занять лидирующее положение на рынке. Для сравнения, другие поставщики, Туркменистан и Катар, поставили стране по 2,2 млрд. кубометров газа.

"Основным поставщиком газа в Китай из России является "Газпром". В январе этого года компания отправила почти 2 млрд кубометров газа Китаю по магистрали "Сила Сибири", а к 2025 году планирует нарастить поставки до 38 млрд кубометров в год", — говорится в сообщении. .

Отмечается, что объем товарооборота между Россией и Китаем в 2022 году вырос на 29,3%, достигнув рекордных $190,27 млрд.

Напомним, что лидер Китая Си Цзиньпин 2 0 марта прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Визит продлится три дня.

На фоне визита Си Цзиньпина в Москву секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал, какую игру ведет китайский лидер.

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