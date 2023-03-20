Ордер на арест Путина: в Китае прокомментировали заявление МКС

По мнению Китая, разрешение "украинского конфликта" должно заключаться в "диалоге и переговорах".

Китай отреагировал на решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест подозреваемого в совершении международного преступления президента РФ Владимира Путина.

Китай считает, что МКС должен "занимать объективную и беспристрастную позицию". В то же время, подозрения в депортации украинских детей не являются основанием для привлечения российского диктатора к ответственности.

Об этом пишет The Economic Times.

Как информирует издание, по словам Китая, у российского диктатора есть "иммунитет от юрисдикции в соответствии с международным правом". Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Венбинь пояснил, что МКС обязан "избегать политизации и двойных стандартов".

"Китай призвал Международный уголовный суд избегать так называемых двойных стандартов и уважать неприкосновенность глав государств после того, как трибунал выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях", – говорится в сообщении.

Ван Венбинь заявил, что суд должен "занимать объективную и беспристрастную позицию" и "уважать иммунитет глав государств от юрисдикции в соответствии с международным правом". Более того, представитель МИД КНР также призвал суд "избегать политизации и двойных стандартов" и отметил, что решение "украинского конфликта" должно заключаться в "диалоге и переговорах".

Отметим, что Китай не присоединялся к Римскому уставу, регулирующему деятельность МКС.

"Обе стороны будут практиковать настоящий многосторонний подход, продвигать демократию в международных отношениях, строить многополярный мир, улучшать глобальное управление и вносить свой вклад в мировое развитие и прогресс", — заявил представитель МИД КНР.

Лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным . Визит продлится три дня.

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