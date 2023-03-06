Розстріл росіянами полоненого воїна ЗСУ: Кулеба закликав прокурора МКС розслідувати злочин

Ще один доказ, що ця війна є геноцидною, наголосив очільник МЗС.

Міністр закордонних справ України закликав прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розслідувати розстріл росіянами українського військового.

Про це Кулеба написав у Twitter.

”Жахливе відео про беззбройного українського військовополоненого, розстріляного російськими силами лише за вислів "Слава Україні". Ще один доказ, що ця війна є геноцидною. Треба неодмінно, аби прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан започаткував негайне розслідування цього огидного воєнного злочину. Винні повинні постати перед правосуддям”, - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, в Мережі з'явилося відео, як росіяни впритул розстріляли полоненого воїна ЗСУ через слова: "Слава Україні".

Уповноважений ВР Дмитро Лубінець відправив жорстоке відео страти українського полоненого міжнародним партнерам та омбудсманам з різних країн світу. "Це виявлення ницості та підлості. Коли у всьому світі слова "Слава Україні" викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють. Дуже боляче дивитися на те, що роблять з нашими людьми окупанти", — зазначив омбудсман. Лубінець наголосив, що мета України, як і всього демократичного світу, — притягнення РФ до відповідальності.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував це відео, зазначивши, що "воєнні злочини культивуються на Росії і відбілюються їхньою пропагандою та міфами про "нацистів". Він наголосив, що за кожен такий воєнний злочин буде розплата, й ніхто не зможе сховатися від неї.

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