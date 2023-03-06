Перенесе операцію: Неймар вибув до кінця сезону через травму

Зірковий форвард ПСЖ Неймар цього сезону більше не зіграє через травму гомілкостопу.

Про це повідомив офіційний сайт паризького клубу.

Найближчими днями 30-річного бразильця прооперують в Досі. На відновлення гравцю може знадобитися близько чотирьох місяців.

Неймар травмувався 19 лютого під час матчу 24-го туру чемпіонату Франції з "Ліллем". Бразилець не зміг продовжити гру і був замінений на початку другого тайму.

Поточного сезону на рахунку Неймара 18 голів та 17 асистів у 29 матчах за ПСЖ у всіх турнірах.

Після 26 турів парижани очолюють турнірну таблицю Ліги 1, маючи 8 балів переваги над "Марселем" українця Руслана Малиновського.

У середу, 8 березня, ПСЖ на виїзді зіграє проти "Баварії" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені розпочнеться о 22:00 за київським часом. Перша зустріч цих команд в Парижі завершилася мінімальною перемогою німецького клубу.

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