Мобілізація 2023: чи можуть призвати студента, який є офіцером запасу

Чи мають право на відстрочку студенти денної форми навчання, які закінчили війьсклву кафедру, читайте в матеріалі ТСН.ua

Обов’язок служити особам, які є офіцерами запасу передбачений нормами Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», роз'яснила адвокатка Анастасія Іванченко.

Військова служба за призовом осіб офіцерського складу — це окремий вид військової служби, що регулюється Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» (ч. 6 ст. 2 Закону) та Наказом Міністерства оборони України від 10.04.2009 року № 170 «Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України».

Згідно з цими документами призиваються офіцери, які закінчили військові кафедри та не проходили військової служби, після видання відповідного наказу Міністра оборони щодо призову на військову службу осіб офіцерського складу запасу. Строк військової служби для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, становить до 18 місяців (ч. 7 ст. 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», п. 10.1 Розділу X Інструкції).

Але військова служба за призовом під час мобілізації та військова служба за призовом осіб офіцерського складу — це різні види проходження військової служби.

Сьогодні, коли триває мобілізація, застосовують норми абз. 2 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Відповідно до цієї норми серед інших категорій громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період не призивають здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Згідно зі ст. 61 Законом України «Про вищу освіту» здобувачами вищої освіти є особи, які навчаються у закладах вищої освіти, інші особи, які навчаються у закладах вищої освіти.в тому числі студенти.

Студентом є особа, яка зарахована до закладу вищої освіти з метою здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра (п. 1 ч. 2 ст. 61 Закону України «Про вищу освіту»),

Тобто, з моменту зарахування такої особи на навчання, вона є студентом (здобувачем вищої освіти) і не підлягаєте мобілізації.

Положення абз. 2 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не містять будь-яких обмежень для студентів, які здобувають другу вищу освіту, у праві на отримання відстрочки. У цій статті не зазначено обмежень щодо віку такого студента, наявності чи відсутності у нього вищої, чи фахової освіти, або часу вступу в університет.

Тобто, якщо особа є студентом вищого навчального закладу та навчається на денній (очній) формі навчання, то вона має право на відстрочку від мобілізації на увесь період навчання.

Але за умови, якщо до моменту мобілізації, до вручення мобілізаційного розпорядження особа надасть у військкомат підтверджуючі документи про те, що вона студент:

Довідку з університету про зарахування та період навчання.

Копію студентського квитка.

Контракт на навчання (не буде зайвим).

Навчальний заклад також повинен подавати відомості до ТЦК та СП про зарахування громадянина до навчального закладу.

Якщо такій особі вручили повістку, оперативніше буде, якщо вона сама подасть документи в ТЦК. Після надання документів про навчання відмова у наданні відстрочки буде незаконною.

Для отримання відстрочки необхідно звернутись до військкомату із письмовою заявою, описати обставини та підстави з обов’язковим посиланням на абз. 2 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та просити звільнити від мобілізації (надати відстрочку від мобілізації). До заяви необхідно долучити документи, що підтверджують факт навчання.

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