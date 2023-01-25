Що таке військовий резерв України, з кого він складається та кого мобілізують

Як формується система резервістів в Україні, військовий резерв першої та другої черги, що таке мобілізаційний резерв, кого із резервістів мобілізують, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Володимир Зеленський доручив військовому керівництву України створити резерви особового складу.

Військовий резерв в Україні

Військовий резерв – це важлива частина ЗСУ та інших військових формувань, що складається з осіб, які є військовозобов'язаними громадянами. Все чоловіче населення країни у віці від 18 до 60 років, без обмежень за станом здоров’я, є військовозобов’язаним. Жінки за бажанням теж можуть стати військовозобов’язаними.

Всі військовозобов’язані формують так званий мобілізаційний резерв країни, тобто є резервістами.

До запасу ЗСУ зараховуються резервісти за умови, якщо вони придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний чи воєнний час та не досягли межі перебування в запасі.

Резервісти, що перебувають на військовому обліку, в разі потреби йдуть на службу.

Резервісти проходять службу у військовому резерві ЗСУ чи інших військових формуваннях. Такі особи переважно є колишніми військовослужбовцями та, залежно від законодавства, залишаються в резерві добровільно чи примусово.

Як формується система резервістів в Україні

Система військового резерву в Україні почалася створюватися ще 2006 року, подальшого розвитку вона набула 2014 року.

В Україні є кілька видів резерву:

оперативний (I та II черги або ОР-1 та ОР-2),

мобілізаційний,

громадський.

Оперативний резерв є базою для додаткового комплектування військових частин чи з’єднань.

Оперативний резерв першої черги (ОР-1)

Це колишні військові, учасники Антитерористичної операції (АТО) та Операції об’єднаних сил (ООС).

До ОР-1 належать військовослужбовці чи строковики, які уклали контракт на службу в резерві. Контракти укладаються безпосередньо з командирами військових частин, тому подальша служба в резерві проходить там же. В мирний час резервісти беруть участь у військових зборах за викликом командира, а у воєнний — цими резервістами укомплектовують бойові підрозділи. Військовослужбовцям резерву гарантується збереження робочого місця та заробітної плати на час військових зборів, а після їхнього закінчення виплачується грошове забезпечення.

Для служби в ОР-1 беруть резервістів не старше 40 років. Мінімальний термін контракту — від трьох років.

Саме військовослужбовці оперативного резерву — ОР-1 — в перші дні війни за дзвінком командира військового підрозділу прибули на місце дислокації.

Оперативний резерв другої черги (ОР-2)

Всі колишні військовослужбовці, строковики, що служили до 2014 року, або учасники АТО та ООС, хто не підписав контракт на службу в резерві, зараховуються до оперативного резерву другої черги (ОР-2).

Резерв ОР-2 формують Центри комплектування та соціальної підтримки, він може бути залучений лише в особливий період.

Резерв другої черги складається з резерву нарощування та територіального резерву.

Резерв нарощування включає резервістів та військовозобов’язаних, призначених для комплектування органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій, які не увійшли до бойового складу Збройних сил, зокрема тих, що формуються в особливий період (стратегічних резервів), військових навчальних закладів, установ та організацій, нових органів управління, військових частин і підрозділів інших військових формувань.

Територіальний резерв включає резервістів та військовозобов’язаних, призначених для комплектування військових частин, підрозділів територіальної оборони.

Мобілізаційний резерв

Цей резерв включає військовозобов’язаних, які призначені для комплектування військових частин, підрозділів територіальної оборони (посади, які не визначають боєздатність), а також військовозобов’язаних, які можуть бути залучені для комплектування навчальних центрів із метою поповнення некомплекту в особовому складі військових частин Збройних сил, інших військових формувань, після відповідної підготовки (отримання відповідної військово-облікової спеціальності).

Громадський резерв

Зазначений резерв формується з громадян, зокрема резервістів, військовозобов’язаних, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки й оборони держави, та включає громадян, які не мають вікових і фізичних обмежень щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування Збройних сил та інших військових формувань в особливий період.

Кого із резервістів першочергово призивають під час мобілізації

Під час воєнного стану призов на строкову службу не проводиться. Комплектування особового складу бойових та тилових з’єднань відбувається шляхом мобілізації, яка проводиться в чотири черги.

Під час першої та другої хвиль мобілізації призивають оперативний резерв ОР-1 та ОР-2. Далі залучаються кадри мобілізаційного резерву. У третю чергу мобілізації призивають офіцерів запасу, тих, хто закінчив військові кафедри, але не має практичного досвіду військової служби. Під час останньої, четвертої, хвилі призивають всіх військовозобов’язаних, хто не проходив строкової служби, але не має обмежень за віком або за станом здоров’я.

Скільки буде мобілізовано в кожну чергу — є військовою таємницею.

Як буде створюватися резерв особового складу зараз

За словами військового експерта Михайла Жирохова, бригади, батальйони чи резерви створюють не за указом президента, а директивою Генерального штабу України. Військові планують формування тих чи інших бригад. У кожної бригади є штатний розпис, який визначає, скільки потрібно людей, техніки, боєприпасів тощо.

За словами Жирохова, якщо Генеральний штаб починає планувати створення додаткового резерву, відповідно, готується така ж кількість зброї, форми тощо. Крім того, "кожному підрозділу потрібні офіцери, а 80% тих, кого мобілізують, це люди, які мають рядові чи сержантські звання. А на роту потрібно не менше 4 офіцерів", – зазначає експерт.

Як зазначає Жирохов, якщо Генеральний штаб запланував на березень комплектування певного підрозділу, то буде мобілізована лише необхідна кількість людей. "Не буде мобілізуватися мільйон осіб, це не так працює". Резерви формуються, починаючи від початку війни, та мобілізують винятково тих осіб, які мають певну військову спеціальність, яка зараз необхідна на фронті.

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