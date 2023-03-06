Челсі – Боруссія Дортмунд: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 7 березня, "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика прийме дортмундську "Боруссію" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок відбудеться в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Бридж". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що перша зустріч між клубами завершилася перемогою "чорно-жовтих" з рахунком 1:0.

У тому матчі Мудрик дебютував за "пенсіонерів" у Лізі чемпіонів. Українець вийшов у стартовому складі та провів на полі 70 хвилин, результативними діями не відзначився.

Де дивитися матч Челсі – Боруссія Дортмунд

На території України поєдинок-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Челсі" та "Боруссією" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція гри буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Челсі – Боруссія Дортмунд

Букмекерські контори в майбутньому поєдинку віддають перевагу лондонцям. На перемогу команди Грема Поттера можна поставити з коефіцієнтом 1,90. Нічия – 3,70. Виграш німецького клубу – 4,30.

А ось фаворитом двоматчевого протистояння називається вже "Боруссія". На вихід дортмундського колективу до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,66. Підсумковий успіх "Челсі" оцінюється в 2,34.

Минулого вікенду "Челсі" перервав свою шестиматчеву серію без перемог у всіх турнірах, на власному полі обігравши "Лідс" в рамках англійської Прем'єр-ліги. Наразі лондонці посідають десяте місце в АПЛ, маючи у своєму активі 34 очки.

"Лідс" в рамках англійської Прем'єр-ліги. Наразі лондонці посідають десяте місце в АПЛ, маючи у своєму активі 34 очки. Дортмундці в останньому матчі вдома здолали "РБ Лейпциг" у Бундеслізі, здобувши десяту поспіль перемогу 2023 року. "Джмелі" з 49 очками посідають друге місце в чемпіонаті Німеччини, поступаючись "Баварії" лише за додатковими показниками.

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