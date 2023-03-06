Перенесет операцию: Неймар выбыл до конца сезона из-за травмы

Звездный форвард ПСЖ Неймар в этом сезоне больше не сыграет из-за травмы голеностопа.

Об этом сообщил официальный сайт парижского клуба.

В ближайшие дни 30-летнего бразильца прооперируют в Дохе. На восстановление игроку может потребоваться около четырех месяцев.

Неймар травмировался 19 февраля во время матча 24-го тура чемпионата Франции с "Лиллем". Бразилец не смог продолжить игру и был заменен в начале второго тайма.

В текущем сезоне на счету Неймара 18 голов и 17 ассистов в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

После 26 туров парижане возглавляют турнирную таблицу Лиги 1, имея 8 баллов преимущества над "Марселем" украинца Руслана Малиновского.

В среду, 8 марта, ПСЖ на выезде сыграет против "Баварии" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на "Альянце Арене" в Мюнхене начнется в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча этих команд в Париже завершилась минимальной победой немецкого клуба.

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