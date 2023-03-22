23 березня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 23 березня, в православному календарі день пам’яті мучеників Кодрата Нікомидійського, Саторіна та інших. Кондрат походив із знатної родини. Хоча володів великим багатством, але не шкодував гроші на допомогу християнам, яких ув'язнили за віру.

Якось прибув в Никодимію, де жив Кодрат, посланник нечестивого імператора, що мучив християн. Добровільно повстав перед ним святий, щоб своєю самовідданою рішучістю зміцнити у інших ув'язнених мужність. Спочатку намісник улесливо просив Кодрата відмовитися від віри, обіцяв тому всілякі почесті та нагороди. Але, побачивши марність спроб, кинув Кодрата до темниці, повелів покласти спиною на дрібні цвяхи і придавити важким каменем.

Прикмети 23 березня

Народні прикмети 23 березня / Фото: Pexels

По небу біжать пухнасті хмари, буде тепло і дощ.

Гроза означає, що буде гарний врожай цього року.

Похмура погода вказує, що добре вродить льон.

Журавлі вже повернулися, значить весна скоро вступить у свої права і сніг розтане.

Що завтра не можна робити

Краще відмовитися 23 березня від будь-яких нових покупок, тому що річ не принесе задоволення. Не рекомендується робити будь-які хірургічні втручання, медичні операції. Все ще триває Великий піст, тому вірянам забороняється їсти м'ясні та молочні продукти, рибу, яйця.

Що можна робити завтра

Селяни цього дня молилися, щоб весняні паводки не наробили біди. А якщо тала вода все ж підтоплювала погріб чи будинок, то вважали, що так сталося через їхні гріхи.

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