23 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 23 марта, в православном календаре день памяти мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина и других. Кондрат происходил из знатной семьи. Хотя владел большим богатством, но не жалел денег на помощь христианам, заключенным за веру.

Однажды прибыл в Никодимию, где жил Кодрат, посланник мучавшего христиан нечестивого императора. Добровольно предстал перед ним святой, чтобы своей самоотверженной решимостью укрепить у других заключенных мужество. Сначала наместник подобострастно просил Кодрата отказаться от веры, обещал тому всяческие почести и награды. Но, увидев тщетность попыток, бросил Кодрата в темницу, повелел положить спиной на мелкие гвозди и придавить тяжелым камнем.

Приметы 23 марта

Народные приметы 23 марта / Фото: Pexels

По небу бегут пушистые облака, будет тепло и дождь.

Гроза означает, что будет хороший урожай в этом году.

Пасмурная погода указывает, что хорошо уродит лен.

Журавли уже вернулись, значит весна скоро вступит в свои права и снег растает.

Что завтра нельзя делать

Лучше отказаться 23 марта от любых новых покупок, потому что вещь не доставит удовольствия. Не рекомендуется делать какие-либо хирургические вмешательства, медицинские операции. Все еще продолжается Великий пост, поэтому верующим запрещается есть мясные и молочные продукты, рыбу, яйца.

Что можно делать завтра

Крестьяне молились, чтобы весенние паводки не наделали беды. А если талая вода все же подтапливала погреб или дом, то считали, что так произошло из-за их грехов.

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