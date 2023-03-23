Астрологічний прогноз на 23 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергію, яку принесе із собою цей день, потрібно використовувати винятково з мирною метою. Думки матеріалізуватимуться буквально на очах, тому вони повинні мати винятково позитивний характер. Можливі пропозиції, від яких не можна відмовитись – наприклад, нова посада чи вигідна угода. Фінансові операції протипоказані.

Символ дня: барс, що готується до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий, золотий, бурштиновий, лимонний.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин, карнеол, пірит.

За яку частину тіла відповідає: потилична частина голови.

Хвороби дня: потрібно відмовитися від непосильного фізичного навантаження та шкідливих звичок – алкоголю та куріння. Не можна займатися самолікуванням.

Харчування дня: їсти можна все, але потроху – переїдання негативно вплине на самопочуття та стан здоров'я загалом.

Стрижка дня: стрижка небажана.

Дачні роботи дня: можна садити плодові дерева та чагарники.

Магія та містика дня: можна заготовляти лікарські трави для лікувальних – та чарівних – зілля, талісманів та оберегів.

Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко, тому не варто звертати на них уваги – особливо, якщо насниться щось погане.

Табу дня: у жодному разі не можна відповідати агресією на агресію – це може бути небезпечним.

Афоризм дня: "Ворог не може зрадити. Зрадник — завжди той, хто ще вчора був другом"(Публій Корнелій Таціт).

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