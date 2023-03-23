Астрологический прогноз на 23 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: энергию, которую принесет с собой этот день, нужно использовать исключительно в мирных целях. Мысли будут материализовываться буквально на глазах, поэтому они должны носить исключительно позитивный характер. Возможны предложения, от которых нельзя отказаться – например, новая должность или выгодная сделка. Финансовые операции противопоказаны.

Символ дня: барс, готовящийся к прыжку.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой, янтарный, лимонный.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин, карнеол, пирит.

За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.

Болезни дня: нужно отказаться от непосильной физической нагрузки и вредных привычек – алкоголя и курения. Нельзя заниматься самолечением.

Питание дня: есть можно все, но понемногу – переедание негативно отразится на самочувствии и состоянии здоровья в целом.

Стрижка дня: стрижка нежелательна.

Дачные работы дня: можно сажать плодовые деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: можно заготавливать лекарственные травы для лечебных – и волшебных – снадобий, талисманов и оберегов.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, поэтому не стоит обращать на них внимания – особенно если приснится что-то нехорошее.

Табу дня: ни в коем случае нельзя отвечать агрессией на агрессию – это может оказаться опасным.

Афоризм дня: "Враг не может предать. Предатель – всегда тот, кто еще вчера был другом" (Публий Корнелий Тацит).

Читайте также: