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Астрологический прогноз на 23 марта

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
1430
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 23 марта

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: энергию, которую принесет с собой этот день, нужно использовать исключительно в мирных целях. Мысли будут материализовываться буквально на глазах, поэтому они должны носить исключительно позитивный характер. Возможны предложения, от которых нельзя отказаться – например, новая должность или выгодная сделка. Финансовые операции противопоказаны. 

Символ дня: барс, готовящийся к прыжку. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотой, янтарный, лимонный.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин, карнеол, пирит.

За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы. 

Болезни дня: нужно отказаться от непосильной физической нагрузки и вредных привычек – алкоголя и курения. Нельзя заниматься самолечением. 

Питание дня: есть можно все, но понемногу – переедание негативно отразится на самочувствии и состоянии здоровья в целом. 

Стрижка дня: стрижка нежелательна. 

Дачные работы дня: можно сажать плодовые деревья и кустарники. 

Магия и мистика дня: можно заготавливать лекарственные травы для лечебных – и волшебных – снадобий, талисманов и оберегов. 

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, поэтому не стоит обращать на них внимания – особенно если приснится что-то нехорошее. 

Табу дня: ни в коем случае нельзя отвечать агрессией на агрессию – это может оказаться опасным. 

Афоризм дня: "Враг не может предать. Предатель – всегда тот, кто еще вчера был другом" (Публий Корнелий Тацит). 

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Дата публикации
Просмотры
1430
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