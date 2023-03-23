Астрологический прогноз на 23 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: энергию, которую принесет с собой этот день, нужно использовать исключительно в мирных целях. Мысли будут материализовываться буквально на глазах, поэтому они должны носить исключительно позитивный характер. Возможны предложения, от которых нельзя отказаться – например, новая должность или выгодная сделка. Финансовые операции противопоказаны.
Символ дня: барс, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый, золотой, янтарный, лимонный.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин, карнеол, пирит.
За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.
Болезни дня: нужно отказаться от непосильной физической нагрузки и вредных привычек – алкоголя и курения. Нельзя заниматься самолечением.
Питание дня: есть можно все, но понемногу – переедание негативно отразится на самочувствии и состоянии здоровья в целом.
Стрижка дня: стрижка нежелательна.
Дачные работы дня: можно сажать плодовые деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: можно заготавливать лекарственные травы для лечебных – и волшебных – снадобий, талисманов и оберегов.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, поэтому не стоит обращать на них внимания – особенно если приснится что-то нехорошее.
Табу дня: ни в коем случае нельзя отвечать агрессией на агрессию – это может оказаться опасным.
Афоризм дня: "Враг не может предать. Предатель – всегда тот, кто еще вчера был другом" (Публий Корнелий Тацит).
Читайте также:
- Плутон в Водолее с 23 марта 2023-го: что нас ждет в это время
- Что принесет нам весна 2023 года: рекомендации астролога на этот период
- Растущая Луна 22 марта - 5 апреля 2023 года: что нас ждет в это время
- Гороскоп на 23 марта для всех знаков Зодиака: день, когда все будут раздражены и агрессивны