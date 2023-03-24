Спільні навчання РФ та Білорусі продовжені щонайменше до 3 квітня: деталі

Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах.

25-26 березня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви: «Осиповичський», «Доманово», «Лепельський» та «Обуз-Ліснівський».

Про це пише "Беларускі Гаюн".

Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 48 тижнів.

«ВС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду», — йдеться у повідомленні.

Фото: t.me/Hajun_BY

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» продовжує стежити за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі.

Також читайте Росія вербує на війну до України найманців у Білорусі та Анголі — ЦНС

Раніше в Міноборони Білорусі заявили про створення нового ракетного полку біля українського кордону.

Додамо, що нині українська розвідка не бачить накопичення російських військ у Білорусі. Рівень загрози із сусідньої країни низький. Також ворог не має необхідного ударного угруповання.

Окупанти намагаються обійти Бахмут і диверсія в Білорусі – Гетьман