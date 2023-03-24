Байден прибув до Канади: говоритимуть з Трюдо про Україну

Очільник американської нації планує зустрітися з керівництвом країни й обговорити питання двосторонньої взаємодії й глобального порядку, у тому числі ситуацію в Україні.

Про це пише Укрінформ.

Літак з главою Сполучених Штатів ввечері п’ятниці прибув до Оттави,

Згідно з розкладом глави держави, президент Байден у четвер зустрінеться з генерал-губернаторкою Канади Мері Сімон, а також прем’єр-міністром Джастіном Трюдо.

Основні офіційні заходи в рамках візиту президента США відбудуться 24 березня. Зокрема, зранку п’ятниці очікуються переговори Джо Байдена з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо у форматі тет-а-тет, а також у складі розширених делегацій. Глава Білого дому також виступить зі зверненням перед парламентом Канади. Після цього очікується спільна пресконференція глав двох держав.

Нагадаємо, що Канада заборонила ввезення російської сталі та алюмінію.

Також Канада врятувала Україну в перші кілька днів повномасштабної війни.

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