Власти призвали эвакуироваться жителей Херсонской громады: детали

Российские войска продолжают терроризировать Херсон.
Больше всего страдают населенные пункты, которые находятся у Днепра.
Об этом говорится в сообщении Херсонской MBA.
«Из-за постоянных атак там практически невозможно обеспечить постоянное тепло- и водоснабжение. Лучший вариант обезопасить себя и своих близких – эвакуироваться в более безопасные регионы», — говорится в сообщении.
Как эвакуироваться из Херсона
- Каждый день бесплатными автобусами из Херсона в Одессу через Николаев, для этого необходимо оставить заявку на «горячую линию» ХОВА: тел. 0800330951 или 091481 78 45;
- Telegram: @khoda_help_bot.
- Оставить заявку через Telegram-бот волонтерской организации Helping To Leave: @helpingtoleave_bot.
- Записавшиеся на автобус получат смс-сообщения со временем и местом выезда.
- С маломобильными людьми связывается оператор для уточнения деталей. Таких пассажиров эвакуирует волонтерская группа на транспорте.
- Поезд из Херсона в Хмельницкий, который отправляется через день по нечетным числам.
- Поезд отправляется в 14.27 с Херсонского железнодорожного вокзала.
- Для регистрации и посадки необходимо приехать на вокзал заранее – за 2-3 часа до отправления поезда, регистрация начинается в 11:30.
- По прибытии в Хмельницкий вас обеспечат жильем.
Напомним, что в пятницу, 24 марта, российская оккупационная армия атаковала Херсон. Под обстрел попали плавни. Один человек погиб, а один — травмирован.
Ранее 23 марта военные РФ из тяжелой артиллерии и "Градов" 74 раза обстреляли освободившуюся территорию Херсонской области. Использовали для этого 423 снаряда. Один человек погиб.
Отметим, что украинские военные деоккупировали правобережную часть Херсонской области в течение лета-осени 2022 года. Областной центр был уволен 11 ноября 2022 года.
Но почти сразу после этого российские войска начали артиллерийские обстрелы Херсона и подконтрольные украинскому правительству районы области.
Читайте также: