Власти призвали эвакуироваться жителей Херсонской громады: детали

Больше всего страдают населенные пункты, которые находятся у Днепра.

Об этом говорится в сообщении Херсонской MBA.

«Из-за постоянных атак там практически невозможно обеспечить постоянное тепло- и водоснабжение. Лучший вариант обезопасить себя и своих близких – эвакуироваться в более безопасные регионы», — говорится в сообщении.

Как эвакуироваться из Херсона

Каждый день бесплатными автобусами из Херсона в Одессу через Николаев, для этого необходимо оставить заявку на «горячую линию» ХОВА: тел. 0800330951 или 091481 78 45;

Telegram: @khoda_help_bot.

Оставить заявку через Telegram-бот волонтерской организации Helping To Leave: @helpingtoleave_bot.

Записавшиеся на автобус получат смс-сообщения со временем и местом выезда.

С маломобильными людьми связывается оператор для уточнения деталей. Таких пассажиров эвакуирует волонтерская группа на транспорте.

Поезд из Херсона в Хмельницкий, который отправляется через день по нечетным числам.

Поезд отправляется в 14.27 с Херсонского железнодорожного вокзала.

Для регистрации и посадки необходимо приехать на вокзал заранее – за 2-3 часа до отправления поезда, регистрация начинается в 11:30.

По прибытии в Хмельницкий вас обеспечат жильем.

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Напомним, что в пятницу, 24 марта, российская оккупационная армия атаковала Херсон. Под обстрел попали плавни. Один человек погиб, а один — травмирован.

Ранее 23 марта военные РФ из тяжелой артиллерии и "Градов" 74 раза обстреляли освободившуюся территорию Херсонской области. Использовали для этого 423 снаряда. Один человек погиб.

Отметим, что украинские военные деоккупировали правобережную часть Херсонской области в течение лета-осени 2022 года. Областной центр был уволен 11 ноября 2022 года.

Но почти сразу после этого российские войска начали артиллерийские обстрелы Херсона и подконтрольные украинскому правительству районы области.

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