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Ердоган поговорив з Путіним: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1978
Час на прочитання
1 хв
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Ердоган поговорив з Путіним: що відомо

Фото: Associated Press

Серед тем була Україна.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 25 березня телефоном поговорив з російським президеном-диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорювали, зокрема, й Україну.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

"Як стало відомо, під час телефонної розмови лідери обговорили кроки щодо покращення турецько-російських відносин та розвиток подій щодо російсько-української війни", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорювали "зернову угоду". Крім того, Ердоган "подякував Путіну за його позитивне ставлення щодо продовження чорноморської ініціативи".

"Ердоган заявив, що Туреччина надає важливого значення якнайшвидшому завершенню конфлікту між Росією та Україною шляхом переговорів", - передає ЗМІ.

Нагадаємо, днями Ердоган повідомив про подовження угоди щодо експорту українського зерна Чорним морем. З словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, угоду щодо "зернової ініціативи" подовжено ще на 120 днів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1978
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