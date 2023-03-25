У ГУР розповіли, скільки полонених повернули додому за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення з російського полону до України повернулися 1 993 українці.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Станом на сьогодні (25 березня - Ред) Україна повернула після повномасштабного вторгнення рашистських окупантів вже майже 2 тисячі наших громадян – 1 тис. 993 особи. Переважно - це оборонці, захисники. Серед них понад 200 були важко поранені", - сказав він.

До слова, днями Україна передала РФ усіх важкопоранених полонених, стан яких дозволяв транспортування. До слова, йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право.

Нагадаємо, окупантам Верховний суд РФ заборонив здаватися в полон "добровільно". За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Також у Росії вважають, що їхні загарбники повинні "чинити спротив, навіть перебуваючи в повному оточенні".

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