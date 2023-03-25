Найбільший у світі: мегаконтейнеровоз MSC Irina вирушив у перший рейс

Судно може перевозити 24 346 морських контейнерів.
Найбільший у світі мегаконтейнеровоз MSC Irina 23 березня здійснив свій перший комерційний рейс із контейнерного терміналу в порту Ціндао на схід Китаю.
Про це повідомляє People's Daily.
Побудоване в Китаї судно має довжину майже 400 метрів і ширину 61,3 метра. Воно може перевозити 24346 морських 20-футових контейнерів (6,096 м).
Нагадаємо, контейнерний імпорт у Росію впав на 60% від початку війни.
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