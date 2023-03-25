Експерт спрогнозував, що відбуватиметься на фронті найближчими тижнями

Подія на фронті наступні кілька тижнів залежатимуть від погодніх умов.
Найближчими тижнями на полі бою бронетехніку буде неможливо активно використовувати.
Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю "Обозревателю".
Він вважає, що у цей час матимуть локальний характер тактично рівня, а бойові зіткнення відбуватимуться із мінімальним залученням бронетехніки.
"Її просто фізично неможливо використовувати в розкислих від дощів і весняного бездоріжжя полях", - прогнозує Селезньов.
Експерт додає, що контрнаступ ЗСУ, зокрема, теж залежатиме від погоди. На сьогодні ЗСУ та російська армія накопичують ресурси для того, що провести дислокацію сил та засобів.
Нагадаємо, що у Повітряних силах розповіли, чим Росія може замінити ракети.
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