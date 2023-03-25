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Експерт спрогнозував, що відбуватиметься на фронті найближчими тижнями

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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922
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Експерт спрогнозував, що відбуватиметься на фронті найближчими тижнями

Фото: Associated Press

Подія на фронті наступні кілька тижнів залежатимуть від погодніх умов.

Найближчими тижнями на полі бою бронетехніку буде неможливо активно використовувати.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю "Обозревателю".

Він вважає, що у цей час матимуть локальний характер тактично рівня, а бойові зіткнення відбуватимуться із мінімальним залученням бронетехніки.

"Її просто фізично неможливо використовувати в розкислих від дощів і весняного бездоріжжя полях", - прогнозує Селезньов.

Експерт додає, що контрнаступ ЗСУ, зокрема, теж залежатиме від погоди. На сьогодні ЗСУ та російська армія накопичують ресурси для того, що провести дислокацію сил та засобів.

Нагадаємо, що у Повітряних силах розповіли, чим Росія може замінити ракети.

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Дата публікації
Перегляди
922
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