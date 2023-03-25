Эксперт спрогнозировал, что будет происходить на фронте в ближайшие недели

Событие на фронте следующие несколько недель будет зависеть от погодных условий.

В ближайшие недели на поле боя бронетехнику будет невозможно активно использовать.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью " Обозревателю ".

Он считает, что в это время будут носить локальный характер тактически уровня, а боевые столкновения будут происходить с минимальным привлечением бронетехники.

"Ее просто физически невозможно использовать в раскисших от дождей и весеннего бездорожья полях", — прогнозирует Селезнев.

Эксперт добавляет, что контрнаступление ВСУ, в частности, тоже будет зависеть от погоды. На сегодняшний день ВСУ и российская армия накапливают ресурсы для того, чтобы провести дислокацию сил и средств.

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Напомним, что в воздушных силах рассказали, чем Россия может заменить ракеты.

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