В Одессе осудили путинскую поклонницу: проводила "референдум" о присоединении Херсонщины к РФ

Жительницу Чернобаевки Херсонской области осудили из-за участия в проведении "референдума" о присоединении регона к РФ. Она получила пять лет за решеткой.

Об этом сообщили 25 марта в пресс-службе Приморского райсуда Одессы.

Отмечается, что поклонница врага раздавала бюллетени для голосования за вхождение области в Россию. Следствие установило, что в сентябре прошлого года женщина вместе с вооруженными военными РФ ходила по домам в селе Чернобаевка и раздавала бюллетени.

В суде обвиняемая признала свою вину. Именно поэтому аступные пять лет она проведет за решеткой. Кроме того, на 10 лет ей запретили занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом и процессом референдума.

Читайте также:

В Украине госпредателей взяли на крючок