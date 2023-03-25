В Одессе осудили путинскую поклонницу: проводила "референдум" о присоединении Херсонщины к РФ

Обвиняемая признала свою вину.
Жительницу Чернобаевки Херсонской области осудили из-за участия в проведении "референдума" о присоединении регона к РФ. Она получила пять лет за решеткой.
Об этом сообщили 25 марта в пресс-службе Приморского райсуда Одессы.
Отмечается, что поклонница врага раздавала бюллетени для голосования за вхождение области в Россию. Следствие установило, что в сентябре прошлого года женщина вместе с вооруженными военными РФ ходила по домам в селе Чернобаевка и раздавала бюллетени.
В суде обвиняемая признала свою вину. Именно поэтому аступные пять лет она проведет за решеткой. Кроме того, на 10 лет ей запретили занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом и процессом референдума.
Читайте также:
- В Ивано-Франковске задержали поклонницу "русского мира": восхищалась "Вагнером" и Кадыровым
- В Житомире разоблачили российского агента: сообщал "вагнеровцам" о расположении ВСУ
- СБУ сообщила о подозрении депутату госдумы РФ: был куратором оккупированной Херсонщины