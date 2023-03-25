Конфискации российских активов – в ЕС объяснили сложность процесса

По данным ЕС, только российские валютные резервы составляют около $300 миллиардов.

В ЕС отметили, что планы конфисковать российские активы, прежде всего, государственные на сумму около 350 миллиардов долларов, беспрецедентны и сложны.

Об этом заявил глава оперативной группы Евросоюза Андерс Анлид, пишет издание Euractiv.

По его словам, "нет ничего простого", когда дело доходит до поиска огромных сумм, которые должны быть направлены на восстановление Украины.

"Эта сложная задача – найти приемлемые правовые средства", — отметил он.

Многие российские граждане, ставшие объектом санкций, обжаловали их в суде. Отмечается, что по одному резонансному делу Общий суд ЕС в начале марта выдал временное постановление о прекращении действия части санкций в отношении российского гонщика "Формулы-1" Никиты Мазепина. Он сын собственника и исполнительного директора производителя химической продукции "Уралхим".

Отмечается, что прецеденты конфискации активов редки даже на глобальном уровне, за исключением иракских активов, захваченных Соединенными Штатами в конце режима Саддама Хусейна.

"Надеюсь, мы сможем добиться результатов во время заканчивающегося в июне председательства Швеции в ЕС. Но это сложные вопросы. Будут краткосрочные и долгосрочные аспекты того, что мы делаем", — сказал он.

Как пишет издание, Анлид, генеральный директор Национальной торговой палаты Швеции, имеет опыт в этой области. Ранее он работал над пакетом санкций, введенных против Москвы после оккупации Крыма в 2014 году.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН приняла проект резолюции о выплате Россией репараций Украине, нанесенных вторжением. Документ поддержали 94 страны, против высказались 14, в том числе Россия, Китай, Беларусь, Иран, Сирия, Куба, Зимбабве, Эритрея. В Кремле назвали решение Генассамблеи ООН "ограблением" и разразились новой порцией угроз в адрес Украины и Запада.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина претендует на 350 млрд долларов российских золотовалютных резервов.

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