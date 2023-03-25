В Одесі засудили путінську прихильницю: проводила "референдум" про приєднання Херсонщини до РФ

Обвинувачена визнала свою провину.
Жительку Чорнобаївки Херсонської області засудили через участь у проведенні "референдуму" про приєднання регону до РФ. Вона отримала п'ять років за ґратами.
Про це повідомили 25 березня у пресслужбі Приморського райсуду Одеси.
Наголошується, що прихильниця ворога роздавала бюлетені для голосування за входження області до Росії. Слідство встановило, що торік у вересні жінка разом з озброєними військовими РФ ходила по будинках у селі Чорнобаївка та роздавала бюлетені.
У суді обвинувачена визнала свою провину. Саме тому аступні п'ять років вона проведе за ґратами. Крім того, на 10 років їй заборонили обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування, займатися діяльністю, яка повʼязана з виборчим процесом та процесом референдуму.
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