СБУ повідомила про підозру депутату держдуми РФ: був куратором окупованої Херсонщини

Служба безпеки України повідомила про підозру депутату держдуми РФ, який вважається куратором окупованої Херсонщини від Росії.
СБУ повідомила про підозру депутату держдуми РФ. Він вважається куратором окупованої Херсонщини.
Про це йдеться в інформації, яку надала пресслужбі СБУ.
Як зазначається, правоохоронці зібрали докази щодо сприяння поширення окупаційного режиму в тимчасово захопленій частині півдня України. Куратором вважається депутат держдуми РФ Ігор Кастюкечич.
“Посадовець особисто координував процес організації та проведення незаконного референдуму щодо “приєднання” Херсонщини до складу рф. Встановлено, що фігурант є заступником керівника прокремлівської фракції “єдіная росія2 і входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора. У період з 23 до 28 вересня минулого року він перебував у тимчасово окупованому Херсоні, де забезпечував “потрібні” результати фейкового плебісциту”, - розповіли в СБУ.
Там також додали, що саме за вказівкою депутата представники “виборчкомів” спільно з озброєними окупантами обходили домівки місцевих мешканців і змушували їх “голосувати” на користь Кремля.
“Російський депутат знімав та викладав у своїх пабліках постановочні відео про роздачу російської “гуманітарки” в регіоні. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кастюкевичу про підозру за ч. 3 ст. 110 (“Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України”) КК України. Наразі зловмисник перебуває на території росії. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави”, - підкреслили в СБУ.
Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру нинішньому "очільнику" Запорізької атомної електростанції Юрію Чернічуку.
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