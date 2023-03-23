СБУ повідомила про підозру депутату держдуми РФ: був куратором окупованої Херсонщини

СБУ повідомила про підозру депутату держдуми РФ. Він вважається куратором окупованої Херсонщини.

Про це йдеться в інформації, яку надала пресслужбі СБУ.

Як зазначається, правоохоронці зібрали докази щодо сприяння поширення окупаційного режиму в тимчасово захопленій частині півдня України. Куратором вважається депутат держдуми РФ Ігор Кастюкечич.

“Посадовець особисто координував процес організації та проведення незаконного референдуму щодо “приєднання” Херсонщини до складу рф. Встановлено, що фігурант є заступником керівника прокремлівської фракції “єдіная росія2 і входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора. У період з 23 до 28 вересня минулого року він перебував у тимчасово окупованому Херсоні, де забезпечував “потрібні” результати фейкового плебісциту”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що саме за вказівкою депутата представники “виборчкомів” спільно з озброєними окупантами обходили домівки місцевих мешканців і змушували їх “голосувати” на користь Кремля.

“Російський депутат знімав та викладав у своїх пабліках постановочні відео про роздачу російської “гуманітарки” в регіоні. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кастюкевичу про підозру за ч. 3 ст. 110 (“Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України”) КК України. Наразі зловмисник перебуває на території росії. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави”, - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру нинішньому "очільнику" Запорізької атомної електростанції Юрію Чернічуку.

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