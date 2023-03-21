СБУ повідомила про підозру нинішньому "очільнику" окупованої Запорізької АЕС

Служба безпеки України повідомила про підозру нинішньому "очільнику" Запорізької атомної електростанції Юрію Чернічуку. До окупації регіону він працював заступником головного інженера на ЗАЕС.

Чоловік добровільно пішов на співпрацю з російською армією і запропонував свою допомогу, повідомили в СБУ.

Після захоплення станції Чернічук погодився очолити створену на її базі фейкову "експлуатуючу організацію АЕС", яка фактично підпорядковується "Росатому". Він змушує українських атомників підписувати контракти із псевдоустановою, а також сприяє підключенню електростанції до енергосистеми РФ. Підозрюваний Чернічук був гостем на російських пропагандистських телеканалах, де заперечував факти російських обстрілів української АЕС.

Також СБУ задокументовала злочинну діяльність російського блогера Артемія Лебедєва, який у червні 2022 року незаконно потрапив на територію ЗАЕС. Він відзняв замовний репортаж для кремлівських медіаресурсів щодо захоплення енергооб’єкта та "розганяв" його через свою півмільйонну аудиторію у соцмережах.

Крім того, СБУ викрила на співпраці з ворогом колишнього заступника начальника загону відомчої воєнізованої охорони Запорізької АЕС. Він причетний до передачі окупантам матеріальних цінностей підрозділу.

Слідчі повідомили всім фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

псевдоочільнику АЕС ˗ ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

˗ ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); блогеру ˗ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

˗ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників); колишньому заступнику начальника загону відомчої воєнізованої охорони ˗ ч. 1 ст. 111-2 та ч. 3 ст. 436-2.

Наразі зловмисники перебувають на тимчасово захопленій частині України.

Ситуація непроста: росіяни влучили в енергооб'єкти, блекаут на ЗАЕС | Герман Галущенко

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