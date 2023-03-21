Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна отримала від ЄС 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
183
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна отримала від ЄС 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги

Фото: Associated Press

Євросоюз продовжує фінансову підтримку України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС виділив Україні 1,5 млрд макрофінансової допомоги.

Про це вона написала у Twitter.   

"Сьогодні ми виділили ще 1,5 мільярда євро Україні. Наша підтримка допомагає Україні жити, захищаючись. І впевнено ставить Україну на її шлях до ЄС, підтримуючи реформи – наприклад, ефективне управління та фінансову стабільність. Разом ми пишемо європейське майбутнє України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, експерти спрогнозували середню вартість валюти в Україні до кінця 2023 року.

Читайте також:

3D-сканер фіксує збитки від російської агресії: як діє сучасна технологія

3D-сканер фіксує збитки від російської агресії: як діє сучасна технологія

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
183
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація