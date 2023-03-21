Україна отримала від ЄС 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС виділив Україні 1,5 млрд макрофінансової допомоги.

Про це вона написала у Twitter.

"Сьогодні ми виділили ще 1,5 мільярда євро Україні. Наша підтримка допомагає Україні жити, захищаючись. І впевнено ставить Україну на її шлях до ЄС, підтримуючи реформи – наприклад, ефективне управління та фінансову стабільність. Разом ми пишемо європейське майбутнє України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, експерти спрогнозували середню вартість валюти в Україні до кінця 2023 року.

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