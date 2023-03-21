Україна отримала від ЄС 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги

Євросоюз продовжує фінансову підтримку України.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС виділив Україні 1,5 млрд макрофінансової допомоги.
Про це вона написала у Twitter.
"Сьогодні ми виділили ще 1,5 мільярда євро Україні. Наша підтримка допомагає Україні жити, захищаючись. І впевнено ставить Україну на її шлях до ЄС, підтримуючи реформи – наприклад, ефективне управління та фінансову стабільність. Разом ми пишемо європейське майбутнє України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, експерти спрогнозували середню вартість валюти в Україні до кінця 2023 року.
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