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Украина получила от ЕС 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Украина получила от ЕС 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи

Фото: Associated Press

Евросоюз продолжает финансовую поддержку Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделил Украине 1,5 млрд макрофинансовой помощи.

Об этом она написала в Twitter.

"Сегодня мы выделили еще 1,5 миллиарда евро Украине. Наша поддержка помогает Украине жить, защищаясь. И уверенно ставит Украину на ее путь к ЕС, поддерживая реформы – например, эффективное управление и финансовую стабильность. Вместе мы пишем европейское будущее Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, эксперты прогнозировали среднюю стоимость валюты в Украине до конца 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
117
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