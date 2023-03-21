Украина получила от ЕС 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи

Евросоюз продолжает финансовую поддержку Украины.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделил Украине 1,5 млрд макрофинансовой помощи.
Об этом она написала в Twitter.
"Сегодня мы выделили еще 1,5 миллиарда евро Украине. Наша поддержка помогает Украине жить, защищаясь. И уверенно ставит Украину на ее путь к ЕС, поддерживая реформы – например, эффективное управление и финансовую стабильность. Вместе мы пишем европейское будущее Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, эксперты прогнозировали среднюю стоимость валюты в Украине до конца 2023 года.
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