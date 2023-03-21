Черноморский флот РФ оказался почти "в ловушке" – Гуменюк

Черноморский флот РФ оказался практически в ловушке, и даже при желании вывести его из Черного моря у России нет такой возможности. Оккупанты могут разве что рассредоточивать его по всей акватории Черного моря.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк в комментарии "Укринформу", отвечая на вопрос, может ли РФ начать выводить корабли в связи с увеличением количества "хлопка" в Крыму и из-за опасений России потерять свой флот.

"Если смотреть географически, вывод таких единиц для них сейчас возможен разве что в Азовское море. Но там не везде позволят глубины проходить тому корабельному составу, который у них есть в Черном море. Выходить же из Черного моря через Босфор им не позволит международное законодательство и введенные санкции", – отметила Гуменюк.

Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что они находятся в своеобразной "ловушке", она сказала, что в определенной степени да. "Но они могут использовать всю акваторию Черного моря для рассредоточения своего корабельного состава для того, чтобы это было для них безопасно, как они сразу выбрали безопасное расстояние и пока считают его таким в 100 морских милях от контролируемого Украиной берега", — пояснила спикер.

Напомним, в понедельник, 20 марта, в оккупированном Джанкое сообщили об атаке неизвестных беспилотников. Местные жители сообщили, что взрыв прогремел у железнодорожного вокзала.

Главный гауляйтер Крыма Аксенов заявил, что никаких "прилетов" не было, а это, мол, сработала российская ПВО.

Позже ГУР сообщило, что взрывы в Джанкое были связаны с уничтожением российских ракет "Калибр", которыми оккупанты планировали обстрелять Украину.

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