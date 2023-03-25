В Воздушных силах рассказали, чем Россия может заменить ракеты

У агрессорки России большой запас авиационных бомб. Их дешевле и быстрее переработать на управляемые, чем производить ракеты. Больше — оккупационная армия испытывает нехватку высокоточного ракетного вооружения.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, для противостояния таким методам окупантов нужно сбивать сами самолеты. Для этого ВСУ необходима современная авиация.

"Они у них есть в достаточном количестве, ФАБы. К ним просто добавляют крылья, GPS – и полетела. Они есть, их нужно модернизировать. Цена за вопросы. Ракеты... Во-первых, их делать очень долго, и будет ли в дальнейшем Такая перспектива в условиях санкций. Миллионы долларов стоят ракеты за единицу. Бомба, крылья и GPS тоже в определенной степени дорогие, но в разы, а может и в сотни раз дешевле", – сказал Игнат.

Воздушные силы ВСУ тоже используют такие бомбы, подчеркнул Игнат. Впрочем, у Украины мало таких боеприпасов нужно больше. Мероприятие должно наладить производство авиабомб и предоставить их Украине, добавил представитель ВСУ.

"Наладить производство на Западе и предоставлять Украине. Бомбы, которые мы используем, это гуманные бомбы – высокоточные, они меньшей мощности, но летят так, как надо. Не так, как это делают оккупанты этими своими "пятисотками"" (ФАБ-500 ), когда попадают по мирным городам, разрушают дома и так далее", – сказал Игнат.

Напомним, российские войска ночью против 24 марта атаковали Сумщину истребителями Су-35. Оккупанты выпустили более 10 управляемых авиабомб. Более десяти управляемых бомб атаковали объекты в области.

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