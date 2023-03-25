IKEA продала свой последний завод в России

Шведская компания IKEA продала свою последнюю производственную площадку в России – мебельную фабрику в Новгородской области.

Об этом сообщило издание "Коммерсант".



Известно, что покупателем стал совладелец петербургской компании Slotex Вадим Осипов.

На прошлой неделе соглашение о покупке двух предприятий IKEA – в Ленинградской и Кировской областях – закрыла лесоперерабатывающая компания "Лузалес".

По данным издания, общая сумма всех сделок могла составить около 15 млрд рублей, это на четверть меньше суммы, которую планировал получить продавец. Скидку пришлось сделать по требованию российского правительства. На цену также могло повлиять то, что IKEA отказалась передавать покупателям права на мебель, производимую в РФ.

В настоящее время в собственности IKEA в России остается сеть торговых центров "Мега" общей площадью 2,34 млн кв. м. Но продать такой объем торговой недвижимости одним лотом в России будет сложно.

В июне стало известно, что IKEA продает четыре фабрики в России и сокращает штат работников. В компании заявили, что "не видят возможности возобновить продажу в ближайшем будущем". Импорт и экспорт товаров IKEA в Россию и Беларусь восстанавливать не планируют. Также IKEA ликвидирует свою "дочку" в России.

Напомним, летом 2022 года IKEA решила полностью уйти из России.

В октябре прошлого года стало известно, что компания уволила 10 тысяч работников в РФ.

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