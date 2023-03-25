Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Харьковской области автомобиль наехал на мину: водитель погиб

В Харьковской области автомобиль наехал на мину: водитель погиб

Фото: Associated Press

Трагедия произошла в Чугуевском районе.

На дамбе у села Шестаково Старосалтовской громады легковой автомобиль наехал на мину.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковщины.

В результате взрыва погиб водитель автомобиля.

"Ни в коем случае не следует трогать какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые просторы, особенно те, где шли бои, или находившиеся под враждебной оккупацией", — напомнили спасатели.

Напомним, в Киевской области 47-летний тракторист подорвался на противотанковой мине. Мужчина работал на территории, где шли бои с российскими оккупантами.

В Николаевской области автомобиль взорвался на мине: среди пострадавших - младенец

В Николаевской области автомобиль взорвался на мине: среди пострадавших - младенец

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
342
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация