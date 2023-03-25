В Харьковской области автомобиль наехал на мину: водитель погиб

Трагедия произошла в Чугуевском районе.
На дамбе у села Шестаково Старосалтовской громады легковой автомобиль наехал на мину.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковщины.
В результате взрыва погиб водитель автомобиля.
"Ни в коем случае не следует трогать какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые просторы, особенно те, где шли бои, или находившиеся под враждебной оккупацией", — напомнили спасатели.
Напомним, в Киевской области 47-летний тракторист подорвался на противотанковой мине. Мужчина работал на территории, где шли бои с российскими оккупантами.
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