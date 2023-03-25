У Харківській області автомобіль наїхав на міну: водій загинув

Трагедія сталася у Чугуївському районі.
На дамбі поблизу села Шестакове Старосалтівської громади легковий автомобіль наїхав на міну.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.
Внаслідок вибуху загинув водій автівки.
"Ні в якому разі не слід чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", — нагадали рятівники.
Нагадаємо, на Київщині 47-річний тракторист підірвався на протитанковій міні. Чоловік працював на території, де точилися бої з російськими окупантами.
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