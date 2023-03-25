В России объявили в розыск бывшего спичрайтера Путина

Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск экс-спичрайтера президента-диктатора Владимира Путина Аббаса Галлямова.

Об этом сообщает The Guardian.

Галлямов значится в базе данных МВД. Его разыскивают "по статье Уголовного кодекса". Впрочем, не указано, в чем именно его обвиняют. Кроме того, в прошлом месяце Галлямова добавили в реестр "иностранных агентов".

Сам Галлямов сообщил агентству AP, что узнал о нахождении в розыске из СМИ. Он назвал этот шаг против него частью "стратегии устрашения".

Кстати, Галлямов писал речи для Путина во время его пребывания в должности премьер-министра в 2008-2012 годах. В целом стал политическим консультантом и аналитиком. В последние годы живет за границей.

Напомним, Аббас Галлямов сообщал, что объемы телепросмотров в России падают: и Соловьев, и Скабеева вылетели уже давно, еще летом, из топ-передач, которые смотрят люди. По его словам, возможности российской пропаганды точно не стоит переоценивать: будь она эффективной, то массовые репрессии были бы не нужны.

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