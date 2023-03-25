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Пригожин озвучил, сколько "вагнеровцев", воевавших против Украины, помиловал Путин

Пригожин озвучил, сколько "вагнеровцев", воевавших против Украины, помиловал Путин

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
885
Время на прочтение
1 мин
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Пригожин озвучил, сколько "вагнеровцев", воевавших против Украины, помиловал Путин

Фото: скриншот с видео

Евгений Пригожин подтвердил, что Путин помиловал заключенных из ЧВК "Вагнер".

Президент России Владимир Путин помиловал 5 тыс. заключенных, у которых истекли контракты с ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ.

"Сейчас закончил контракт с ЧВК Вагнера и вышел на свободу с помилованием более 5 тыс. человек", — заявил Пригожин.

Напомним, по данным СМИ, в оккупированном Крыму местный гауляйтер Сергей Аксенов создал собственную частную военную компанию "Конвой", формально имеющую статус "боевого армейского резерва".

Издание Bloomberg писало, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может снизить присутствие своих наемников в войне против Украины. А стремится сосредоточиться на деятельности в Африке.

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Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
885
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