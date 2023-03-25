У Росії оголосили у розшук колишнього спічрайтера Путіна

Російське Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук ексспічрайтера президента-диктатора Володимира Путіна Аббаса Галлямова.

Про це повідомляє The Guardian.

Галлямов значиться у базі даних МВС. Його розшукують "за статтею кримінального кодексу". Втім, не вказано, у чому саме його звинувачують. Крім того, минулого місяця Галлямова додали до реєстру "іноземних агентів".

Сам Галлямов повідомив агентству AP, що дізнався про перебування у розшуку зі ЗМІ. Він назвав цей крок проти нього частиною "стратегії залякування".

До слова, Галлямов писав промови для Путіна під час його перебування на посаді прем'єр-міністра у 2008-2012 роках. Зголом став політичним консультантом та аналітиком. Пртягом останніх років мешкає за кордоном.

Нагадаємо, Аббас Галлямов повідомляв, що обсяги телепереглядів у Росії падають: і Соловйов, і Скабєєва вилетіли вже давно, ще влітку, з топ-передач, які дивляться люди. За його словами, можливості російської пропаганди точно не варто переоцінювати: якби вона була ефективною, то масові репресії були б не потрібні.

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