Війна Путіна провалилася, але він триматиметься за владу до останнього - Foreign Affairs 

Сигнали, які подає Кремль, свідчать про те, що російське керівництво далі ставить на меті капітуляцію України і жодний інший варіант закінчення війни в Україні його не влаштовують. Президент Росії Володимир Путін має чітку потребу, щоб війна з Україною тривала настільки довго, наскільки це можливо.

Про це пишуть у статті видання Foreign Affairs науковці-політологи Еріка Франц і Андреа Кендал-Тейлор.

"Перемогти українців Росія вже точно не зможе, а після поразки в середньому половина диктаторів, за підсумками останніх десятиліть, втрачають владу. Часто для них це супроводжується і втратою життя. Натомість поки війна триває, вони в більшій безпеці, ніж навіть у мирні часи," - зазначають автори.

Очікування російського лідера щодо того, що може статися, якщо його скинуть, ймовірно, формують його розрахунок.

Як ідеться у статті, потрібно створити умови, коли для Путіна став би очевидним ризик зазнати жорсткої поразки. Конкретніше ― надати Україні достатньо зброї для того, щоб вона могла якщо не повністю вийти на кордони 1991 року, то принаймні створити чітку загрозу для окупантів в Криму та частинах Донеччини й Луганщини.

"Сам факт того, що Київ може повернути Крим, зробить Путіна готовим до переговорів на вигідних для України умовах. Після укладання мирного договору потрібно якнайшвидше прийняти Україну до НАТО, убезпечивши її від майбутніх посягань росіян", - заначили аналітики.

Нагадаємо, 70-річний президент Путін намагається дистанціюватися від військових невдач, але його авторитет, принаймні за межами Росії, був зруйнований. Водночас він практично не виїжджає за межі своєї країни. А напередодні МКС видав ордер на арешт диктатора.

Російська економіка майже витримала тягар західних санкцій, хоча її бюджетний дефіцит різко зріс, а доходи від нафти та газу різко впали.

Рівень життя багатьох росіян знижується, а російська економіка, за даними Міжнародного валютного фонду, цього року зросте лише на 0,3 відсотка після падіння на 2,2 відсотка минулого року. Найбагатші росіяни втратили свої активи на Заході, і багато з них більше не можуть вільно подорожувати. Статус Росії як великої держави буде продовжувати руйнуватися, особливо тому, що країна залишається відрізаною від іноземних технологій та інвестицій, що змушує її ставати все більш залежною від Пекіна. Чим довше Путін продовжуватиме війну, тим гірше буде для Росії.

Для Путіна уже підготували стілець: Україна та МКС підписали угоду про співробітництво

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