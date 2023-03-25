IKEA продала свій останній завод у Росії

Шведська компанія IKEA продала свій останній виробничий майданчик у Росії – меблеву фабрику в Новгородській області.

Про це повідомило видання "Коммерсант".



Відомо, що покупцем став співвласник петербурзької компанії Slotex Вадим Осипов.

Минулого тижня угоду з купівлі двох підприємств IKEA – у Ленінградській та Кіровській областях – закрила лісопереробна компанія "Лузалес".

За даними видання, загальна сума всіх угод могла скласти близько 15 млрд рублів, це на чверть менше суми, яку планував отримати продавець. Знижку довелося зробити на вимогу російського уряду. На ціну також могло вплинути те, що IKEA відмовилася передавати покупцям права на меблі, які вироблялися в РФ.

Наразі у власності IKEA в Росії залишається мережа торговельних центрів "Мега" загальною площею 2,34 млн кв. м. Але продати такий обсяг торговельної нерухомості одним лотом в Росії буде складно.

У червні стало відомо, що IKEA продає чотири фабрики в Росії та скорочує штат працівників. У компанії заявили, що "не бачать можливості відновити продаж у найближчому майбутньому". Імпорт і експорт товарів IKEA до Росії та Білорусі відновлювати не планують. Також IKEA ліквідує свою "дочку" у Росії.

Нагадаємо, влітку 2022 року IKEA вирішила повністю піти із Росії.

У жовтні минулого року стало відомо, що компанія звільнила 10 тисяч працівників в РФ.

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