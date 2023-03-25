У Держдумі РФ придумали, як "врятувати" Путіна від Гааги

Голова держдуми РФ Володін запропонував план порятунку кремлівського директора від переслідування суду в Гаазі.

Голова Державної думи Росії В’ячеслав Володін придумав черговий план порятунку Володимира Путіна від суду у Гаазі – він закликав заборонити діяльність Міжнародного кримінального суду на території Росії.

Про це Володін написав у Telegram.

"Необхідно розробити зміни до законодавства, які забороняють будь-яку діяльність МКС на території нашої країни, а також передбачити відповідальність за сприяння та підтримку МКС", - написав Володін.

Він також закликав до укладання двосторонніх угод із так званими дружніми до РФ країнами, які передбачатимуть відмову від співпраці з МКС.

"Важливо організувати роботу щодо укладання двосторонніх угод з дружніми країнами, які передбачають взаємну відмову від співпраці та сприяння МКС", - йдеться у повідомленні.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової за депортацію українських дітей до Росії.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що президент Росії Володимир Путін постане перед правосуддям у Гаазі за злочини, вчинені проти України, незалежно від аргументів Москви.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може йти на компроміс із Росією, тому що саме Володимир Путін винен у тяжких військових злочинах на території нашої держави.

Слідчий комітет РФ відкрив "кримінальну справу" проти прокурора та суддів Міжнародного кримінального суду в Гаазі, які раніше видали ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

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