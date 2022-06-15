IKEA вирішила повністю піти із Росії

Найбільший у світі роздрібний шведський продавець меблів ІКЕА вирішив повністю піти з російського ринку.
Про це повідомляють ЗМІ, яким працівники розповіли, що компанія зараз звільняє співробітників, а потім продасть заводи та виробництво іншому власнику.
Водночас сама пресслужба ІКЕА повідомила пропагандистському російському виданню "РБК", що компанія вирішила скоротити масштаб бізнесу в Росії, що відіб'ється на співробітниках.
Зазначається, що компанія продасть 4 своїх фабрики у Росії.
Раніше стало відомо про вихід із російського ринку та закриття усіх магазинів популярного американського бренду спортивного взуття та одягу Nike.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 112-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Водночас міжнародні та європейські компанії заявили про вихід з російського ринку.
Читайте також:
- Дефолт неминучий: інвестори не отримали від Росії виплати за облігаціями
- McDonald's остаточно йде з ринку РФ: компанія розпочала продаж свого бізнесу
- Путін "зникне в санаторії": екскерівник британської розвідки повідомив, хто і коли може замінити