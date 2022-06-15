IKEA вирішила повністю піти із Росії

Найбільший у світі роздрібний шведський продавець меблів ІКЕА вирішив повністю піти з російського ринку.

Про це повідомляють ЗМІ, яким працівники розповіли, що компанія зараз звільняє співробітників, а потім продасть заводи та виробництво іншому власнику.

Водночас сама пресслужба ІКЕА повідомила пропагандистському російському виданню "РБК", що компанія вирішила скоротити масштаб бізнесу в Росії, що відіб'ється на співробітниках.

Зазначається, що компанія продасть 4 своїх фабрики у Росії.

Раніше стало відомо про вихід із російського ринку та закриття усіх магазинів популярного американського бренду спортивного взуття та одягу Nike.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 112-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Водночас міжнародні та європейські компанії заявили про вихід з російського ринку.

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