У Росії IKEA звільнила 10 тисяч працівників

Компанія покинула російський ринок через війну РФ проти України.

У Росії компанія IKEA звільнила 10 тисяч працівників. Загалом на IKEA в РФ працювало 12 тисяч росіян.

Про це пише AFP з посиланням на коментар виконавчого директора INGKA Group Єспера Бродіна.

Компанія IKEA вийшла з російського ринку ще в березні 2022 року після повномасштабного наступу Росії на Україну.

Попри вихід з російського ринку в компанії заявили про ріст продажів на 6%.

Вихід IKEA з російського ринку: що відомо

Найбільший у світі шведський продавець меблів ІКЕА 3 березня повідомив, що виходить з російського ринку.

Знаючи про закриття її магазинів у Росії, громадяни почали розгрібати з полиць все що є. Росіяни могли навіть влаштувати шарпанину в магазині, щоб купити там хоч якийсь товар.

У червні стало відомо, що компанія продасть 4 своїх фабрики у Росії та звільняє співробіників.

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