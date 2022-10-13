У Росії IKEA звільнила 10 тисяч працівників

Компанія покинула російський ринок через війну РФ проти України.
У Росії компанія IKEA звільнила 10 тисяч працівників. Загалом на IKEA в РФ працювало 12 тисяч росіян.
Про це пише AFP з посиланням на коментар виконавчого директора INGKA Group Єспера Бродіна.
Компанія IKEA вийшла з російського ринку ще в березні 2022 року після повномасштабного наступу Росії на Україну.
Попри вихід з російського ринку в компанії заявили про ріст продажів на 6%.
Вихід IKEA з російського ринку: що відомо
Найбільший у світі шведський продавець меблів ІКЕА 3 березня повідомив, що виходить з російського ринку.
Знаючи про закриття її магазинів у Росії, громадяни почали розгрібати з полиць все що є. Росіяни могли навіть влаштувати шарпанину в магазині, щоб купити там хоч якийсь товар.
У червні стало відомо, що компанія продасть 4 своїх фабрики у Росії та звільняє співробіників.
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