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У Росії IKEA звільнила 10 тисяч працівників

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У Росії IKEA звільнила 10 тисяч працівників

Фото: Retailers

Компанія покинула російський ринок через війну РФ проти України.

У Росії компанія IKEA звільнила 10 тисяч працівників. Загалом на IKEA в РФ працювало 12 тисяч росіян. 

Про це пише AFP з посиланням на коментар виконавчого директора INGKA Group Єспера Бродіна. 

Компанія IKEA вийшла з російського ринку ще в березні 2022 року після повномасштабного наступу Росії на Україну. 

Попри вихід з російського ринку в компанії заявили про ріст продажів на 6%. 

Вихід IKEA з російського ринку: що відомо 

Найбільший у світі шведський продавець меблів ІКЕА 3 березня повідомив, що виходить з російського ринку. 

Знаючи про закриття її магазинів у Росії, громадяни почали розгрібати з полиць все що є. Росіяни могли навіть влаштувати шарпанину в магазині, щоб купити там хоч якийсь товар. 

У червні стало відомо, що компанія продасть 4 своїх фабрики у Росії та звільняє співробіників. 

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Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
835
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