Перша ракетка України впевнено пробилася до чвертьфіналу турніру WTA в Румунії

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до 1/4 фіналу турніру WTA в румунському місті Клуж-Напока.

В матчі 1/8 фіналу 25-річна уродженка Нової Каховки, яка наразі посідає 45-те місце у світовому рейтингу, обіграла бельгійку Ісалін Бонавентюр (№126 WTA) - 6:3, 6:2.

Таким чином, перша ракетка України взяла реванш у Бонавентюр за поразку в серпні 2018 року на турнірі WTA у Вашингтоні.

В 1/4 фіналу Ангеліна зіграє з переможницею поєдинку між китаянкою Сінь Ю Ван (№80 WTA) та росіянкою Анною Блінковою (№138 WTA).

Зазначимо, що змагання в Румунії стали для українки першими після серпневого US Open. Тоді Калініна знялася з матчу другого раунду через травму та не виходила на корт упродовж усього вересня.

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